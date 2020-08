Justice – Acquittement après une intoxication collective Deux Vaudois avaient été condamnés en première instance pour emploi de gaz toxique par négligence après avoir utilisé un grill à gaz professionnel en sous-sol. Le Tribunal fédéral a confirmé leur acquittement en seconde instance.

le Tribunal fédéral a pu préciser la notion de «gaz toxiques» dans le cas de deux Vaudois condamnés puis acquittés en seconde instance. KEYSTONE

Le Tribunal fédéral confirme l’acquittement de deux Vaudois prévenus d’emploi de gaz toxiques par négligence. Plusieurs dizaines d’invités avaient été intoxiqués par du monoxyde de carbone émis par un grill lors d’un anniversaire en 2012.

A mi-décembre 2012, le premier justiciable avait loué des locaux au sous-sol d’un bâtiment afin d’organiser son anniversaire et celui d’un ami. Il s’était assuré les services du second prévenu, propriétaire d’un grill à gaz professionnel.

Au cours de la soirée, les invités avaient souffert de malaises et certains avaient même perdu connaissance. Plusieurs dizaines avaient dû être hospitalisés. L’expertise avait conclu que la présence élevée de monoxyde de carbone dans la salle était due au fonctionnement du grill.

Gaz toxique selon le Code pénal

Condamnés en première instance à des peines pécuniaires avec sursis, les deux hommes ont été libérés par le Tribunal cantonal de l’accusation d’emploi de gaz toxique par négligence. Celui-ci a estimé que le monoxyde de carbone – en dépit du danger qu’il représente – n’était pas visé par le Code pénal (CP). Le Ministère public du canton de Vaud a fait recours devant le Tribunal fédéral.

Ce dernier confirme le verdict vaudois dans un arrêt publié vendredi, qui lui permet de préciser la notion de «gaz toxiques» mentionnée aux articles 224 à 226 CP. Se référant à la genèse de ces dispositions, le Tribunal fédéral constate que, dans son message relatif à la loi de 1924 sur l’emploi délictueux d’explosifs et de gaz toxiques, le gouvernant expliquait que «les progrès réalisés par la technique permettent de se procurer des gaz délétères et de les employer contre des personnes».

Grande prudence

Le Conseil fédéral pensait en particulier aux gaz de combat utilisés à large échelle durant la Première Guerre mondiale. Concernant l’infraction par négligence, il avait souligné que le danger inhérent aux explosifs et aux gaz imposait une grande prudence à quiconque les manie. Lors des débats sur le Code pénal de 1937, la notion des gaz toxiques n’a plus été abordée.

Pour le Tribunal fédéral, une interprétation historique ne permet certes pas de conclure que le législateur visait uniquement les gaz de combat dans le Code pénal. En revanche, force est de conclure que seuls étaient concernés les gaz rendus disponibles grâce au progrès technique.

Bien que certains auteurs étendent la notion à tous les gaz susceptibles d’intoxiquer les êtres humains, aucun ne se prononce spécifiquement sur le monoxyde de carbone, constate le Tribunal fédéral. Or cette substance ne résulte pas des avancées techniques de la Première Guerre mondiale et ne permet pas de s’attaquer à des personnes.

Il est notoire que le monoxyde de carbone existe et peut être produit massivement bien avant le conflit de 1914-18, poursuivent les juges de Mon Repos. Et des intoxications se sont produites avant l’adoption de la loi de 1924 et du Code pénal de 1937. Ils concluent que ces dispositions n’ont pas pour but de réprimer l’emploi du monoxyde de carbone. (arrêt 6B_1319 du 18 août 2020)

ATS/NXP