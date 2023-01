Immobilier transfrontalier – Acquérir son logement en France voisine coûte de plus en plus cher Les prix de vente ont continué d’augmenter en Haute-Savoie et dans l’Ain en 2022. Le nombre de transactions a cependant diminué. Fabrice Breithaupt

à Divonne-les-Bains, dans le Pays de Gex (Ain), le prix moyen des logements (appartements et maisons confondus) atteint 6225 euros le mètre carré. LUCIEN FORTUNATI

Devenir propriétaire de son logement en France voisine est devenu plus onéreux pour les acheteurs, même si concrétiser un tel projet demeure meilleur marché qu’en Suisse romande. Dans l’ancien (l’équivalent de l’«existant» en Suisse), en 2022 par rapport à 2021, les prix moyens des logements (appartements et maisons confondus) ont en effet progressé de 8,6% en Haute-Savoie pour atteindre 4703 euros le mètre carré. Et ils ont augmenté de 7,3% dans l’Ain à 2597 €/m2.