Réactions courroucées en France – «Acheter le F-35, c’est faire le choix d’une perte d’autonomie» Le niveau de dépendance technique et militaire créé par le F-35 est plus élevé que celui de l’OTAN, estime un expert français, qui y voit un choix politique. Alain Rebetez

Un F-35A à Payerne en 2019. KEYSTONE

«Décidément, la Suisse fait le choix de tourner le dos à l’Europe!» Peu après l’annonce du Conseil fédéral, la correspondante à Bruxelles de la RTS rapporte la réaction courroucée du secrétaire d’État français aux Affaires européennes, Clément Beaune. Du côté du Ministère des armées – on se souvient que Florence Parly s’était déplacée à Berne au mois de mars pour rencontrer la conseillère fédérale Viola Amherd –, on fait profil bas et ne publie pas de communiqué. Expert en question de défense, Jean-Dominique Merchet apporte un regard français – et tranché – sur la décision.