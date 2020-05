Pas de journal au bistrot – Accusés de propager le virus, les journaux se rebiffent La disparition de la presse en libre accès pose la question du papier. La matière doperait-elle la propagation? Emmanuel Borloz

Comme au Café du Marché, à Aigle, les journaux ne sont plus en libre accès dans de très nombreux restaurants. Au grand dam du secteur. Chantal Dervey

Le papier riposte. Dans le sillage de la pandémie du Covid-19, certains objets soupçonnés de doper la propagation du virus ont été mis à l’index, voire carrément bannis, de certains endroits. Or nombre d’entre eux sont à base de papier. À commencer par les journaux et les magazines, qui ont quasi disparu des restaurants, des salons de coiffure et des salles d’attente. Mais aussi les flyers, éjectés des guichets communaux. Une mise au ban décrétée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Dans son plan de protection pour la reprise de l’activité économique, l’OFSP préconise «le retrait des objets inutiles qui pourraient être touchés par les clients, comme les magazines et les journaux dans les salles d’attente et les zones communes». Une hérésie pour les défenseurs de la cellulose, cantonnés au rôle de tigre de papier: soi-disant menaçant, en réalité inoffensif.