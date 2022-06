Suisse – Accusés d’avoir escroqué la Fifa, Platini et Blatter comparaissent Michel Platini et l’ex-président de la Fifa Sepp Blatter comparaissent à partir de mercredi en Suisse, dans l’affaire de paiement suspect qui a brisé leur carrière en 2015.

Image d’archive AFP

À partir de 9 h 00 locales et jusqu’au 22 juin, le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (sud-est) jugera le Français de 66 ans et le Suisse de 86 ans pour «escroquerie», «gestion déloyale», «abus de confiance» et «faux dans les titres», avant de rendre sa décision le 8 juillet.

Les magistrats devront naviguer entre les époques, depuis la naissance en 1998 de l’alliance Platini-Blatter jusqu’à leur rivalité croissante puis leur éjection conjointe du football mondial, mais aussi distinguer la dimension purement judiciaire du dossier de sa toile de fond politique.

Le parquet accuse les deux anciens dirigeants d’avoir «obtenu illégalement, au détriment de la Fifa, un paiement de 2 millions de francs suisses» (1,8 million d’euros) «en faveur de Michel Platini».

Visés l’un comme l’autre par d’autres procédures, en France pour le triple Ballon d’Or (au sujet de l’attribution du Mondial-2022 au Qatar) et en Suisse pour Sepp Blatter, ils encourent cinq ans d’emprisonnement ou une amende.

Mensonges?

Les deux accusés vont pouvoir s’expliquer dans l’affaire qui a fait d’eux des parias du football, au moment même où Michel Platini, alors patron de l’UEFA et toujours auréolé de sa gloire sportive, paraissait idéalement placé pour prendre la tête de la Fifa après les scandales qui avaient poussé Blatter à la démission.

Défense et accusation s’accordent sur un point: le Français a bien conseillé Sepp Blatter entre 1998 et 2002, lors du premier mandat de ce dernier à la tête de la Fifa, et les deux hommes ont signé en 1999 un contrat convenant d’une rémunération annuelle de 300’000 francs suisses, intégralement payée par la Fifa.

Mais en janvier 2011, «plus de huit ans après la fin de son activité de conseiller», l’ex-capitaine des Bleus «a fait valoir une créance de 2 millions de francs suisses», acquittée par l’instance du football «avec le concours» de Sepp Blatter, relève le parquet.

Pour l’accusation, il s’agit d’un paiement «sans fondement», obtenu en induisant «astucieusement en erreur» les contrôles internes de la Fifa par des affirmations mensongères des deux dirigeants, soit le critère clé de l’escroquerie.

Les deux hommes martèlent de leur côté qu’ils avaient dès l’origine décidé d’un salaire annuel d’un million de francs suisses, oralement et sans témoins, sans que les finances de la Fifa n’en permettent le versement immédiat à Michel Platini.

L’ombre d’Infantino

«Il s’agit d’un reliquat de salaire, dû par la Fifa, par contrat oral et versé dans des conditions de la plus parfaite légalité. Rien d’autre! J’ai agi, comme toute ma vie et toute ma carrière, avec la plus grande honnêteté», assure le Français dans des déclarations transmises à l’AFP.

Platini s’estime par ailleurs victime d’un complot pour lui barrer la route de la présidence de la Fifa et dénonce en particulier le rôle trouble de l’actuel patron du football mondial élu en 2016, Gianni Infantino, dans le déclenchement de l’enquête.

Ancien bras droit du Français à l’UEFA, l’Italo-Suisse est visé depuis 2020 par une procédure portant sur trois rencontres secrètes avec l’ancien chef du parquet, dans laquelle un magistrat et l’ex-directeur judidique de la Fifa viennent d’être inculpés.

Mais la justice suisse ayant jusqu’ici refusé de joindre les deux dossiers, les débats devraient rapidement se recentrer sur la réalité de l’accord oral des deux accusés: il leur faudra expliquer la contradiction avec le contrat de 1999, le fait que cette dette n’ait jamais été provisionnée par la Fifa, et le contraste avec les pratiques habituelles de l’instance, qui n’a jamais rémunéré de salarié ou consultant «sans base écrite», assurait son ancienne DRH dans le volet disciplinaire de la procédure.

Partie civile, la Fifa entend se voir restituer le salaire et les charges sociales payés en 2011, «pour que l’argent détourné par les accusés à des fins personnelles soit restitué au seul et unique but auquel il était destiné: le football», a indiqué à l’AFP Me Hohl-Chirazi, avocate de l’instance.

AFP

