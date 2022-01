Espèces protégées – Accusées d’avoir provoqué la mort de vipères à Vernier

À Genève, on ne badine pas avec les reptiles en voie d’extinction. Selon nos renseignements, deux entreprises actives dans l’immobilier ont écopé d’une amende de 5000 fr. chacune pour avoir fait déboiser, en 2020 à Vernier, un talus arborisé de 2300 m² qui abritait des vipères aspics. La sanction a été décidée en août 2021 par le Département du territoire (DT).

Pour fixer le montant de l’amende, l’État a exigé que l’une des entreprises mandate et paie un rapport auprès du Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (Karch-GE). Le document rendu à la fin de l’année 2020 s’appuie notamment sur un recensement dans le cadre d’un travail de bachelor: «Entre 2012 et 2020, le nombre de vipères identifiées était passé de 41 à 19, soit une diminution de 53% […]. La seule explication plausible à la baisse était le défrichement opéré en 2020 […], qui a provoqué un déplacement des individus le long des voies CFF, voire la mort de certains dans le secteur.»