Police genevoise – Accusé de viol, un inspecteur reste en poste L’interpellation de l’agent de police n’aurait pas été communiquée à la commandante de la police genevoise, Monica Bonfanti. Lorraine Fasler

L’Hôtel de police de la Gravière, à Genève (image d’illustration). LAURENT GUIRAUD

Un policier genevois est accusé de viol, comme le révèle RTSinfo. Cet enquêteur travaillant à la Brigade criminelle est en effet accusé par une femme de viol, de contrainte sexuelle et de violation de domicile. Les faits se seraient produits en 2019, la femme n’a porté plainte que récemment.

Le trentenaire, présumé innocent, a été interpellé mardi 25 janvier à son domicile par la police des polices, puis interrogé durant trois heures et entendu par le procureur général Olivier Jornot. Selon les renseignements de la RTS, l’homme a été relâché moyennant des mesures de substitution, notamment une interdiction d’entrer en contact avec des protagonistes de l’affaire.

«La loi sur la police à Genève stipule que le personnel des forces de l’ordre doit être exemplaire en tout temps, y compris dans sa vie privée.»

Retour en poste

L’affaire fait grand bruit, et pour cause. L’interpellation de l’inspecteur, survenue la semaine dernière, n’a pas été communiquée à la commandante de la police genevoise, Monica Bonfanti, ni au département de tutelle des forces de l’ordre.

L’agent a ainsi réintégré la semaine dernière la Brigade criminelle et envoyé un mail à sa hiérarchie expliquant qu’il s’agissait d’une affaire privée.

Robert Assaël, avocat de l’agent de police, a déclaré à nos confrères être «choqué par cette récente plainte, calomnieuse et fantaisiste, pour des faits datant d’il y a trois ans». Et d’ajouter: «Ce soir-là, il y a eu un rapprochement entre eux, toutefois, sans relations intimes. La plaignante était active et consentante. Je me battrai pour que mon client soit blanchi et que son honneur soit rétabli.»

La plaignante a quant à elle envoyé un SMS au prévenu le lendemain de cette soirée, confiant avoir mal vécu les événements de la veille.

Exemplarité requise

RTSinfo rappelle que la loi sur la police à Genève stipule que le personnel des forces de l’ordre doit être exemplaire «en tout temps, y compris dans sa vie privée».

Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos @LorraineFasler

