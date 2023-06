États-Unis – Accusé de tricherie aux échecs, Hans Niemann débouté en justice Un juge fédéral américain a rejeté mardi la plainte du joueur d’échecs, qui réclamait 100 millions de dollars de compensation à ceux qui l’ont accusé d’avoir triché en tournoi.

«Nous nous félicitons que le tribunal ait paré la tentative d’Hans Niemann de récupérer de l’argent immérité», a réagi Craig Reiser, un avocat de son rival norvégien, l’ex-champion du monde d’échecs Magnus Carlsen, cité par le «Wall Street Journal».

L’Américain de 20 ans, un prodige selon ses proches, avait déposé une plainte en diffamation dans un tribunal de l’État du Missouri, dans cette affaire retentissante qui a ébranlé le monde des échecs et passionné des millions d’internautes.

Tout a débuté le 5 septembre 2022, quand Hans Niemann a battu Magnus Carlsen lors de la Coupe Sinquefield, un tournoi d’échecs organisé chaque année à Saint-Louis, dans le Missouri. Le Norvégien de 32 ans, quintuple champion du monde, s’était alors retiré du tournoi avec fracas, en accusant de façon sibylline son adversaire de tricherie.

Ses allégations ont ensuite été reprises par le grand maître international Hikaru Nakamura et la première plateforme d’échecs en ligne au monde, chess.com, selon qui le jeune grand maître a «probablement triché» au moins 100 fois en ligne. Hans Niemann a reconnu avoir triché sur chess.com, quand il avait entre 12 et 16 ans, mais nie avoir continué et s’est dit «prêt à jouer nu» pour prouver son talent.

La Fédération internationale des échecs (FIDE) a ouvert le 29 septembre une enquête pour faire la lumière sur cette affaire, qualifiée par beaucoup de plus gros scandale de l’histoire des échecs. Depuis qu’elle a éclaté, Hans Niemann a continué de s’aligner dans des tournois d’échecs, cédant toutefois un peu de terrain dans son classement international.

Magnus Carlsen a lui décidé de ne pas disputer les derniers championnats du monde d’échecs disputés à Astana, la capitale du Kazakhstan, qui ont vu le couronnement du grand maître chinois Ding Liren face au Russe Ian Nepomniachtchi. Magnus Carlsen reste considéré comme le plus grand joueur d’échecs du XXIe siècle.

