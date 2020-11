Dommage à la propriété et émeute – Accusé de complicité avec les casseurs, il prend 120 jours-amende En décembre 2015, l’homme avait participé à une manifestation qui s’en était prise au Grand Théâtre et au magasin de vaporette d’Eric Stauffer. Marc Bretton

Manifestation. Suite aux déprédations de 2015 cinquante et une parties plaignantes avaient dé p osé des p lainte s pénale s. Steeve Iuncker-Gomez

Est-ce l’épilogue de la «nuit des casseurs» du 19 décembre 2015, au cours de laquelle le Grand Théâtre avait été souillé et le magasin de vaporette d’Eric Stauffer détruit? On s’en approche. Un des participants à la manifestation interdite, âgé de 52 ans, vient d’être condamné à 120 jours-amende avec sursis pour dommage à la propriété et émeute. Il reçoit en outre une prune de 500 francs et devra assumer les frais de procédure, indique une ordonnance du Ministère public, dont la lecture s’avère distrayante.

Première particularité, ce n’est pas un des acteurs principaux du défilé qui est condamné, mais son «cinéaste», puisqu’il est reproché au prévenu d’en avoir simplement filmé les débordements. Le Ministère public ne semble pas croire qu’il s’agisse ici d’une rencontre de hasard, ni l’irruption inattendue d’une soudaine passion pour le reportage social. Le tournage, note-t-il, a eu lieu «avec l’assentiment des casseurs, alors que ceux-ci ne tolèrent jamais aucune prise de photographies ou de films qui permettraient de les confondre». L’homme a ensuite diffusé son film sur les réseaux en lui donnant un titre aussi évocateur qu’énigmatique: «Black blok bonne fin de ton monde Pierre Maudet ni oubli ni pardon?»