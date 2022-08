Guerre en Ukraine – Accueillir un réfugié, oui, mais combien de temps? La solidarité s’essouffle. Près de 10% des personnes logées dans des locaux privés ont été replacées. Vaud et Genève n’échappent pas à la tendance. Témoignages. Claude Beda Aurélie Toninato Caroline Zuercher

Aujourd’hui, près de deux tiers des réfugiées et des réfugiés ukrainiens sont logés dans le privé en Suisse. Ce qui représente quelque 40’000 personnes. KEYSTONE/Pablo Gianinazzi

Louise* et sa famille ont accueilli un couple d’Ukrainiens et leur petit enfant de mi-mai à début juillet. Mais l’expérience laisse un goût amer à cette femme de la région lausannoise, mariée et mère de trois enfants. Elle s’est terminée il y a quelques jours.