Politique – Accueil des sans-abri: «La balle est dans le camp du Canton» À l’occasion de l’assemblée générale des communes, son président, Gilbert Vonlanthen, a enjoint au Conseil d’État d’agir pour pérenniser l’hébergement d’urgence avant l’hiver. Aurélie Toninato

Gilbert Vonlanthen, président de l’ACG et conseiller administratif de Bernex, a pris la parole devant les membres de l’association et son comité. MAGALI GIRARDIN

Il y a un an, l’assemblée générale de l’Association des communes genevoise (ACG) s’était tenue dans un climat tendu, la première alignant les critiques à l’égard du Canton. L’assemblée de ce samedi matin, organisée au Lignon, s’est révélée moins offensive. Les dossiers cristallisant les tensions n’ont pas disparu mais le président de l’ACG, le conseiller administratif de Bernex Gilbert Vonlanthen, a affiché une volonté de ne pas rompre le dialogue. Tout en décochant, quand même, quelques flèches au Conseil d’État, représenté par Mauro Poggia, Fabienne Fischer et Thierry Apothéloz. Ce dernier, en charge de la Cohésion sociale et de la Surveillance des communes, a répondu par un discours teinté d’apaisement, appelant – maintes fois – à l’union.