Remboursement – Accord de principe entre l’Argentine et le FMI sur la dette En mal chronique de devises, l’Argentine cherchait depuis plusieurs mois à renégocier avec le FMI les modalités de remboursement de la dette argentine.

Le président argentin Alberto Fernandez, le 4 juillet 2023 lors d’une réunion du Mercosur en Argentine. AFP

Le gouvernement argentin et le Fonds monétaire international (FMI) ont annoncé dimanche être parvenus à un accord de principe sur les modalités de remboursement de la dette argentine de 44 milliards de dollars (38 milliards de francs).

«Les équipes du ministère argentin de l’Économie, de la Banque centrale et du FMI ont finalisé les principaux aspects du travail technique sur la prochaine révision», ont déclaré les deux parties sur leurs comptes Twitter. Ils se sont mis d’accord «sur les principaux objectifs et paramètres qui serviront de base à un accord au niveau des services dont la finalisation, attendue dans les prochains jours, permettra ensuite de passer à la révision du programme de l’Argentine», ont-elles ajouté.

«L’accord vise à consolider l’ordre budgétaire et à renforcer les réserves, en reconnaissant le fort impact de la sécheresse, les dommages causés aux exportations et aux recettes fiscales du pays», ont-ils déclaré. Une équipe du gouvernement d’Alberto Fernandez s’est rendue à Washington le 16 juillet pour tenter d’assouplir les objectifs d’un accord sur le refinancement de la massive dette du pays conclu avec le FMI en 2022, ainsi que pour obtenir les décaissements prévus.

Réserves monétaires en chute libre

L’Argentine, où doivent se dérouler des élections présidentielle et législatives en octobre, n’a pas atteint les objectifs d’accumulation de réserves internationales et de réduction du déficit fiscal fixés pour les premier et deuxième trimestres de cette année.

Avec des réserves monétaires en chute libre, l’Argentine a dû payer, le 30 juin, une échéance de 2,7 milliards de dollars en Droits de tirage spéciaux (DTS, l’unité de compte du FMI basée sur un panier de devises, ndlr) et une partie en yuans (la monnaie chinoise). Elle doit encore rembourser le 31 juillet au FMI une échéance 2,5 milliards de dollars.

Mais l’Argentine est en mal chronique de devises, en particulier de dollar, et cherche un accord pour flexibiliser ce plan de remboursement. Le pays avait notamment annoncé en avril qu’il allait désormais régler ses importations chinoises en yuan plutôt qu’en dollars américains, à l’instar du Brésil, face à la pénurie de billet vert.

Inflation

Aux prises avec une inflation dépassant 100% en interannuel, l’Argentine est de plus dans une année d’élections générales, ce qui accroît habituellement l’instabilité économique et financière. Alors que les négociations avec le FMI se poursuivent, le gouvernement d’Alberto Fernandez devrait annoncer des mesures de relance pour les exportations agricoles, principale source de devises de l’Argentine, ainsi que des mesures fiscales pour les importations et les grandes entreprises.

L’Argentine a signé un accord de prêt avec le FMI en mars 2022 pour rembourser les 44 milliards de dollars déboursés dans le cadre d’un prêt de 57 milliards de dollars accordé sous l’administration de Mauricio Macri (2015-19), le plus important de l’histoire de l’organisation multilatérale.

