Accident ou agression? – Sa chienne sauvée de peu après avoir avalé quatre lames de rasoir «Tayla», un berger australien, a dû subir une grosse opération pour faire retirer les corps étrangers de son estomac. Son propriétaire soupçonne un acte malveillant. Marie Maurisse

Nicolas Hählen et «Tayla», son berger australien d’un an et demi. Jean-Guy Python

Lundi 21 août, Nicolas Hählen rentre chez lui pour le déjeuner. Depuis qu’il a ouvert un deuxième fitness, ce jeune patron qui vit à Lavey est débordé et une pause lui fera du bien. Il sort prendre l’air avec sa chienne Tayla, un berger australien d’un an et demi. Mais à leur retour, celle-ci s’allonge sur le canapé et se met à cracher du sang. Nicolas Hählen se précipite et découvre alors deux lames de rasoir.