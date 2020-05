Collision frontale – Accident mortel au Grand-Saconnex Pour une raison inconnue, un automobiliste de 75 ans a quitté sa voie de circulation, route de Colovrex. Il est entré en collision avec une voiture arrivant en face. Il est décédé. L’autre conducteur est blessé. Olivier Bot

La route de Colovrex a déjà été le cadre d’un accident mortel, en octobre 2008 (notre photo). Archives TDG Steeve Iuncker-Gomez

Un conducteur de 75 ans est décédé suite à un accident de la route, lundi en fin d ‘après-midi sur la commune du Grand-Saconnex. Vers 19h00, sur la route de Colovrex, une voiture a fait une embardée pour une raison inconnue, entrant en collision avec un véhicule qui arrivait en face, rapporte «20 minutes.ch». Ce choc frontal a été fatal au conducteur qui circulait en direction du canton de Vaud. Son véhicule a heurté de plein fouet une voiture arrivant en face. Malgré l’arrivée rapide des secours et les soins prodigués sur place, le septuagénaire est décédé.

Le conducteur du deuxième véhicule, également âgé d’une septantaine d’années a été blessé. Il a été emmené à l’hôpital, mais son pronostic vital n’est pas engagé. Sur place, la police, les pompiers et les ambulanciers ont travaillé pendant plusieurs heures. Une partie de la route de Colovrex a été fermée durant les opérations de secours. Une enquête a été ouverte sur les causes et les circonstances de l’accident.