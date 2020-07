France – Accident mortel à Laon: le chauffeur du camion placé en garde à vue L’homme de 57 ans qui a percuté la voiture transportant les quatre enfants était encore entendu ce mercredi soir par la police, a annoncé le parquet de Laon. Son casier judiciaire indique qu’il avait déjà conduit deux fois en état d’ivresse.

L’accident sur la RN2 à Laon (Aisne) a causé la mort de quatre enfants âgés de neuf à treize ans, mardi vers 15h00. Google Maps

Le chauffeur du poids lourd impliqué dans l’accident de la route qui a tué quatre enfants mardi sur la RN2 à Laon (Aisne) est en garde à vue depuis les faits, a annoncé mercredi le parquet de Laon. L’homme de 57 ans a déjà été condamné pour conduite en état d’ivresse.

«Parmi les quatre victimes, il y avait un enfant âgé de neuf ans, deux de onze ans et un de treize ans», avait indiqué à l’AFP une source policière. «Il s’agit du fils et des neveux de la conductrice», a précisé le parquet.

Survenu vers 15h00 mardi sur la route nationale 2, à hauteur d’un collège et d’un terrain de sport, l’accident avait impliqué cinq véhicules au total, dont un poids lourd de type camion-benne, deux fourgonnettes et deux véhicules de tourisme, selon les pompiers.

L’une des voitures avait immédiatement pris feu, tuant les quatre enfants qui se trouvaient à bord et blessant gravement la conductrice, héliportée au centre hospitalier d’Amiens.

«En l’état des investigations, il apparaît qu’un poids lourd a percuté un véhicule automobile qui s’est ensuite enflammé (…) Une enquête a été ouverte des chefs d’homicide et blessures involontaires par conducteur d’un véhicule», a indiqué le parquet.

Casier judiciaire rempli

Les conducteurs du poids lourd et du fourgon ont été placés en garde à vue mardi. Les tests d’alcoolémie et salivaires «se sont révélés négatifs» et le conducteur du fourgon, 38 ans, a été relâché, tandis que celui du poids lourd, un homme de 57 ans, était toujours entendu mercredi en fin de journée.

Son casier judiciaire «porte trace de deux condamnations prononcées il y a plus de 10 ans des chefs de conduite en état alcoolique», ajoute le parquet. Il «est par ailleurs impliqué dans un délit de fuite commis à Soissons un peu plus tôt (mardi) suite à un accident matériel sans lien avec l’accident mortel» de Laon.

Ce drame est survenu huit jours après une autre tragédie routière qui a frappé neuf membres d’une même famille sur l’A7, dans la Drôme. Leur monospace avait pris feu avant d’effectuer une sortie de route, provoquant la mort de cinq enfants de 3 à 14 ans qui se trouvaient à bord.

( ATS/NXP )