Vosges – Accident entre un TER et un convoi exceptionnel: une dizaine de blessés Un accident survenu lundi soir à un passage à niveau dans les Vosges entre un TER et un convoi exceptionnel transportant un «fût d’éolienne» a fait entre neuf et 13 blessés «légers».

Image d’illustration. AFP

L’accident s’est produit au niveau de la commune du Clerjus, à une trentaine de kilomètres au sud d’Épinal, a-t-on indiqué auprès du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Vosges.

Selon la SNCF, le train, parti d’Épinal peu avant 19 h 00 pour rallier Belfort, transportait 11 personnes: neuf ont été légèrement blessées, parmi lesquelles le contrôleur qui a eu une «cheville cassée». Les pompiers ont quant à eux avancé le chiffre de 13 blessés, également «légers». Selon le quotidien «Vosges Matin», les blessés ont été évacués vers les hôpitaux vosgiens d’Épinal et de Remiremont.

Pour une raison encore indéterminée, le train a percuté au niveau d’un passage à niveau un convoi transportant un «fût d’éolienne», selon le Sdis. La collision, qui s’est produite «peu avant 20 h 00», a interrompu la liaison ferroviaire sur cette ligne, selon la SNCF. «Le choc n’a pas pu être évité mais le train n’a pas déraillé», a-t-on précisé.

Les blessés ont été pris en charge par les services de secours tandis que les autres voyageurs ont été acheminés par la SNCF «vers Belfort et au-delà, principalement en taxi», selon la même source. «À ce stade, il est trop tôt pour déterminer les causes de l’accident» et savoir notamment pourquoi le convoi s’est retrouvé sur la voie, a-t-on expliqué, insistant sur le fait que le passage à niveau, qui comporte des barrières, a fonctionné correctement «toute la journée sans aucun problème».

AFP

