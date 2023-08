Accident de montagne en Valais – Une randonneuse allemande perd la vie à Zermatt Une chute d’environ 70 mètres contre une paroi rocheuse a coûté la vie à une touriste allemande mercredi dernier dans la station valaisanne. Etonam Ahianyo

Les secours d’Air Zermatt dépêchés sur place n’ont pu que constater le décès de la victime. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Gaetan Bally

Un accident de montagne a coûté la vie à une randonneuse le 16 août dernier à Zermatt (VS), selon un communiqué de la police valaisanne.



Accompagnée de son chien, la victime, âgée de 37 ans, évoluait sur un chemin pédestre situé entre la station de Blauherd et Sunegga (VS) lorsqu’elle a fait une chute fatale.



Pour des raisons que l’enquête devra déterminer, la ressortissante allemande a fait une chute d’environ 70 mètres dans une paroi rocheuse, alors qu’elle suivait son chien qu’elle promenait en liberté.

Les secours d’Air Zermatt, dépêchés sur place, n’ont pu que constater le décès de la victime. L’animal, lui, a pu être récupéré sain et sauf.



Le Ministère public a ouvert une instruction.

Etonam Ahianyo est journaliste au sein de la rédaction numérique des médias payants. Auparavant, il a travaillé à «20 minutes», «NewsExpress» et comme correspondant en Afrique de l’Ouest pour plusieurs médias internationaux. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.