Suisse – Un garçonnet de 8 ans se noie à Zurich Le drame est survenu jeudi soir dans une piscine privée à Rafz, au nord de Winterthour. Le petit garçon est décédé ce vendredi après-midi à l’hôpital.

Le garçon a été extrait jeudi soir du bassin dans un état inconscient avant d'être héliporté à l'hôpital, où il est décédé vendredi (photo symbolique). Keystone

Un garçon de 8 ans a perdu la vie dans un accident de baignade à Rafz (ZH). Le drame est survenu jeudi soir dans une piscine privée. Héliporté à l’hôpital dans un état inconscient, l’enfant est décédé ce vendredi après-midi.

Les faits sont survenus vers 19 heures, indique la police cantonale zurichoise. Le garçon n’était plus conscient lorsqu’il a été extrait du bassin. La police cantonale et le Ministère public zurichois ont ouvert une enquête pour établir les causes de l’accident.

