Tribunal correctionnel – Absents, les intermédiaires condamnés sont sous mandat d’arrêt Les deux consultants qui ont été actifs à Genève il y a vingt-six ans ne se sont pas présentés à leur procès en juin dernier. Ils ont fait appel. Fedele Mendicino

En juin dernier, le Tribunal correctionnel de Paris a sanctionné les anciens proches d’Édouard Balladur. Selon la justice, certains d’entre eux ne pouvaient ignorer «l’origine douteuse» des fonds versés sur le compte de la campagne présidentielle de 1995.

Ce premier jugement, qui fait l’objet d’un appel, sonne comme un avertissement pour l’ancien politicien et son ministre de la Défense, François Léotard. Les juges ont sanctionné «une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’ordre public économique et en la confiance dans le fonctionnement de la vie publique». Surtout de la part de hauts fonctionnaires et personnalités proches du gouvernement, desquels est attendue une probité «exemplaire». En cause, les pots-de-vin versés à des intermédiaires pour des contrats d’armement signés en 1994 avec l’Arabie saoudite et le Pakistan et ayant donné lieu à des rétrocommissions illégales. Une petite partie de celles-ci ont, selon le tribunal, non seulement enrichi les prévenus, mais aussi contribué à financer la campagne d’Édouard Balladur.