Pénurie de personnel – Abolir les quarantaines: l’idée gagne du terrain à Berne Faut-il en finir définitivement avec l’isolement des personnes asymptomatiques? La piste est prise au sérieux tant par les syndicats que les patrons. Florent Quiquerez

L’USAM s’est toujours positionnée contre des mesures trop restrictives. Aujourd’hui, son président, Fabio Regazzi, demande la levée des quarantaines. keystone-sda.ch

Avec 120’000 personnes en quarantaine, la pression est plus forte que jamais sur l’économie. Plusieurs entreprises ont dû réduire leurs prestations. Certaines ont fermé. Plus contagieux, mais moins dangereux, Omicron provoque une explosion des cas, mais pas des hospitalisations. C’est dans ce contexte que surgit une idée impensable il y a peu: en finir avec les quarantaines et isolements des personnes asymptomatiques.