Lettre du jour – Aboiements et voisinage Opinion Denise Keller

Photo d’illustration Getty Images

Genève, 1er février

C’est avec tristesse que j’ai lu l’article sur les nuisances créées par le chien d’un voisin dans la chronique «Le conseil» de l’avocat Pascal Rytz («Tribune» des 30-31 janvier). Je suis d’autant plus concernée que nous avons dû subir, mon mari et moi, des aboiements, hurlements, pleurs d’une petite chienne, au 5e étage de notre immeuble (nous sommes au 4e). Cela a duré pendant cinq années. Nous avons tout essayé, négocié, tout d’abord averti la régie, puis la SPA qui nous a répondu «c’est un problème de voisinage, nous ne pouvons rien faire.»

Mon mari était alors à plein temps dans l’appartement, ayant une santé fragile. Moi-même j’étais en «demi-retraite», de temps à autre travaillant comme traductrice. Finalement, nous avons contacté un avocat, tout cela en vain. J’ai eu l’idée de demander à nos voisins de nous laisser leur petite chienne le matin afin qu’elle ne soit pas seule, affolée en l’absence de ses maîtres. Réponse: non. Nous avons donc vécu à l’aide d’antidépresseurs, calmants, boules Quiès. La situation s’est quelque peu améliorée lorsque la chienne a été malade, ensuite elle est morte, pauvre bête, comme elle a dû souffrir elle aussi. Il a fallu cinq années de ce calvaire. J’aimerais ajouter que lorsque nous avons signé le bail avec notre régie, il était bien précisé «surtout pas d’animaux dans cet immeuble».

Bien, nous avions un chat, mais un chat n’aboie pas… Ce que je dois vous dire est terrible. Une locataire du 6e étage, femme âgée, vivant seule, comme nous a souffert et a appelé au secours. Après quelques jours, n’ayant plus de nouvelles, j’ai insisté pour que la régie et la police pénètrent dans son appartement. On l’a trouvée noyée dans sa baignoire. Suicide? Sans doute. C’est avec douleur, souvenirs horribles et avec hésitation que je me permets de faire savoir à la personne qui s’est adressée à l’avocat de la rubrique «Le conseil» qu’il est bien loin de la sortie du tunnel. Toutefois, je prie pour que quelqu’un, une organisation, un avocat lui viennent en aide. Les temps ont peut-être changé!