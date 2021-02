LIVRES | 18% de rabais pour les abonnés – Abécédaire politique Avocat au Barreau et président du PLR genevois, Bertrand Reich a toujours vécu à Genève. Il a siégé au Conseil municipal de la Ville du Grand-Saconnex, qu’il a présidé, et au sein des exécutifs d’Aire-la-Ville et de Vandoeuvres. Il a été vice-président du parti libéral.

Citoyen engagé, il a fait partie pendant quatorze ans du conseil d’une ONG luttant dans le monde entier notamment contre les enfants soldats et les minesantipersonnel, conseil qu’il a présidé pendant six ans. Il a également été membre du bureau de Genilem et il participe actuellement à différents conseils, qui lui assurent une vision large et très différenciée de la société.

Peut-on résumer la politique en 26 thèmes, choisis arbitrairement ? Assurément non, et tel n’est pas le parti de cet ouvrage.

Sans souci d’exhaustivité, son auteur a choisi de partager ses réflexions et sa vision, issues de plus de 30 ans d’engagements en politique et bientôt deux ans de présidence du plus grand parti de la République de Genève, sur ces 26 thèmes.

Oscillant entre humour et gravité, dérision et espoir, ces pages se veulent un hommage à la politique, comprise comme l’art de construire la Cité, et parfois à celles et ceux qui la font vivre.

Il y est notamment question d’amour, de mensonge, de Shakespeare, d’ochlocratie et de culture, du Valais et du monde. Une nécessaire mise en garde opérée par Quentin Mouron évitera certainement des déceptions. Autant qu’un livre, cet ouvrage se veut aussi une invitation au dialogue, sur chacun des thèmes développés, ou tout autre sujet.

préface de Quentin Mouron

dessins de Pécub

