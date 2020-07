Automobile – ABB investit 30 millions dans la voiture électrique Le spécialiste zurichois des technologies de l’énergie et de l’automation va investir dans son centre de San Giovanni Valdarno, en Italie pour produire des chargeurs rapides et des batteries.

Le groupe zurichois précise que sa technologie ABB Ability permettra de connecter les entrepôts automatisés au système d’information de l’usine. KEYSTONE

ABB va investir 30 millions de dollars (27,7 millions de francs) dans la production de chargeurs pour voitures électriques. C’est sur le site de San Giovanni Valdarno, en Italie, que le groupe va concentrer l’ensemble de cet investissement et sa future production.

Afin de renforcer sa position sur le marché de la mobilité alternative, le spécialiste des technologies de l’énergie et de l’automation va investir dans son «Centre pour l’excellence et la production» italien, grand de 16’000 mètres carrés, et qui devrait être opérationnel à la fin de l’année prochaine, d’après un communiqué publié vendredi.

Chargeurs et batteries

Ce site produira des chargeurs rapides pour des batteries de voitures électriques. Concrètement, ils pourront être intégrés soit dans des systèmes domestiques, soit dans des installations publiques, pour l’usage de transports en commun par exemple.

Le groupe zurichois précise que sa technologie ABB Ability sera intégrée dans ces produits et permettra de connecter les entrepôts automatisés au système d’information de l’usine.

Cette annonce fait suite à celle d’un investissement de 10 millions de dollars dans la création d’un centre de recherche et développement sur des véhicules à propulsion alternative à Heertjeslaan (Pays-Bas) et qui devrait être opérationnel au cours de cette année.

( ATS/NXP )