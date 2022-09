Encre bleue – Abandonnée pendant sa grossesse Elle s’occupe seule de ses jumelles de deux mois, son ex-conjoint refuse de les reconnaître. Or il peut être forcé de faire un test de paternité. Julie

PIERRE ALBOUY

Je la croisais de temps en temps dans le quartier, cette voisine qui poussait sa double poussette dans laquelle gazouillaient ses jumelles de deux mois. On se saluait, mais je ne m’étais jamais vraiment arrêtée pour causer. C’est chose faite. Ses cernes m’avaient mise sur la piste, elle devait sérieusement «morfler» ces temps. Mais j’ignorais qu’elle avait des soucis autrement plus gros que des nuits entrecoupées à nourrir ses deux téteuses insatiables.

Cette maman de trois grands ados s’est remise dans les couches sur le tard et a eu la mauvaise surprise d’être quittée par son compagnon pendant sa grossesse - soit un père différent des trois premiers enfants. Pire, ce dernier refuse de reconnaître ses filles «alors que nous avions désiré cette grossesse ensemble», assure la mère. Charmant, n’est-ce pas?

Cette dernière se retrouve donc à s’occuper à plein temps de ces nouveau-nées et à assumer entièrement les frais. Injuste? ai-je demandé à notre avocat chroniqueur Pascal Rytz. Au fait, peut-on forcer un homme qui refuse de reconnaître ses enfants à se soumettre à un test de paternité? Eh bien oui. «Ce sont les magistrats du Tribunal de première instance qui peuvent l’y obliger, à certaines conditions, lorsqu’ils sont saisis d’une demande de la mère et/ou de l’enfant visant à la constatation judiciaire de la filiation et à la condamnation du père à verser une contribution d’entretien.» Au nom du droit de l’enfant de connaître ses parents et d’être financièrement soutenu par eux.

Cette histoire ayant touché notre collègue, vous trouverez sa réponse plus détaillée dans le «Conseil de l’avocat» de l’édition du jour. Et si vous connaissez d’autres mères quittées par un indélicat, n’hésitez pas à leur glisser ces deux chroniques dans la main!

