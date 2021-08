La finance suisse ciblée – À Zurich, le «camp climat» maintient la pression La semaine d’action des militants se terminera ce vendredi par une mobilisation à Berne. Reportage entre les tentes, dans leur QG provisoire. Gabriel Sassoon , Zurich

Les militants ont monté leur «camp climat» sur un terrain vague zurichois. keystone-sda.ch

Marc* est étudiant à Genève et activiste pour le climat. À 25 ans, il vient de faire son premier séjour en prison: vingt-quatre heures dans une cellule zurichoise avec, pour seuls compagnons, une couverture, du savon, une brosse à dents et beaucoup de temps pour réfléchir. «J’en ressors plus déterminé qu’avant», dit-il.

Lire l’éditorial: Climat: les faux responsables

Marc fait partie de Rise Up for Change (Debout pour le changement), un groupement d’organisations climatiques réunies à Zurich pour une «semaine d’action» pacifique. Vendredi dernier, près de 200 activistes ont installé un «camp climat» sur une friche située en bordure du centre-ville. Lundi, ils investissaient la Paradeplatz, centre névralgique de la finance suisse, s’enchaînant à des vélos ou s’attachant les mains dans des barils en métal devant les banques Credit Suisse et UBS. Bilan: quelque 80 arrestations.