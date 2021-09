L’arène de la démesure – À Zurich, l’athlétisme a envahi le centre-ville Pour la première fois, une partie du Weltklasse a été délocalisée sur la Sechseläutenplatz, entre le lac et l’opéra. Un défi logistique fou pour un résultat captivant. Florian Müller Zurich

La Russe Mariya Lasitskene a remporté le concours de la hauteur, devant l’Opéra de Zurich. KEYSTONE

À l’heure de la sortie des bureaux mercredi en fin de journée, les Zurichois se sont frotté les yeux. Une arène gigantesque et éphémère, entre le lac et l’opéra, avait poussé en quelques heures. Sur la Sechseläutenplatz, là où traditionnellement on brûle le Böögg – le Bonhomme Hiver en bon français –, c’est un stade d’athlétisme qui s’était installé pour la soirée. Une piste en tartan, du saut en longueur comme en hauteur, du lancer du poids, le tout en plein centre-ville, pour envoyer un message au monde du sport: c’est à Zurich que l’athlétisme innove. Déjà habitué à quitter son Letzigrund depuis une dizaine d’années le temps d’un concours à la perche dans le hall de la gare, le Weltklasse a cette année vu encore plus grand.