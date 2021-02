Experts de l’OMS en Chine – À Wuhan, la fin d’une enquête très encadrée La mission menée par une délégation de l’OMS rejette l’hypothèse d’un virus échappé d’un laboratoire, sans apporter beaucoup plus de précisions. Zhifan Liu, Pékin

Peter Ben Embarek, chef de la mission de l’OMS en Chine, et Marion Koopmans, membre de la délégation, lors de leur conférence de presse à Wuhan, mardi 9 février 2021. AFP

«Avons-nous changé drastiquement l’image que l’on avait avant? Je ne pense pas. Avons-nous amélioré notre compréhension en y ajoutant plus de détails? Absolument». Peter Ben Embarek, scientifique danois et leader de la délégation d’experts internationaux mandatés par l’OMS pour enquêter sur l’origine du virus à Wuhan, a rapidement voulu doucher les espoirs des plus optimistes.

Prudents concernant leurs premières conclusions, les scientifiques ont déterminé que la transmission du virus de l’animal à l’homme par un hôte intermédiaire était l’hypothèse «la plus probable», bien que cette piste demande «des recherches plus spécifiques et ciblées», a déclaré Ben Embarek, ajoutant que celle autour d’une fuite d’un virus depuis un laboratoire était «hautement improbable».