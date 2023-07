Roger Federer est-il le plus grand tennisman de l’histoire? Oui, répond Ivan Ljubicic, pas vraiment impartial mais doté d’un argument solide: Michael Jordan n’est pas le basketteur le plus titré au palmarès de la NBA, pourtant il est largement considéré comme «le plus grand». Pareil pour Mohamed Ali, qui ne détient pas de record statistique, ce qui ne l’empêche pas d’être «The Greatest». La stature historique ne serait donc pas qu’une question de chiffres. Ici, les pinailleurs convoquent des notions plus grandiloquentes: héritage, aura, influence.

À Wimbledon, où la quête d’éternité se mesure en hectolitres de Pimm’s, la question du G.O.A.T (Greatest Of All Time) ne fait pas vraiment débat. Avant même de parvenir jusqu’aux grilles du All England Lawn Tennis Club, les devantures des boutiques sur Church Road ont déjà tranché. Un homme, un seul, malgré une retraite déjà largement consommée, continue à être célébré comme le seigneur des lieux.

«Peu importe si Djokovic égale cette année son record de titres sur le gazon londonien, voire le dépasse à l’avenir; à Chruch Road, vous pouvez vous carrer vos statistiques dans le pudding.»

L’icône s’affiche sans ambages, jusque sur les murs des restaurants indiens - au Rajdoot, du temps de ses plus retentissants succès, Federer commandait le chicken tikka masala «presque tous les soirs», raconte cette coupure de presse qui tient lieu de meilleur argument marketing «ever». L’épicier, le libraire et même le toiletteur pour chiens s’accordent sur la question: Il est unique. Et peu importe si Djokovic égale cette année son record de titres sur le gazon londonien, voire le dépasse à l’avenir; ici, vous pouvez vous carrer vos statistiques dans le pudding.

Partout, la dévotion est totale: son intronisation dans la loge royale la semaine passée, costume crème, chemise rayée, cravate à pois, avait valeur d’apparition divine. Même la princesse Kate s’est fendue d’une courbette face à l’astre solaire. Lui ne s’inclinait pas, devant personne. Non par dédain, mais la faute à un genou raide, cruel rappel de sa finitude. Le prix à payer pour des années à trimer aux quatre coins du court: Roger Federer, malgré toute sa gracieuse légèreté, fut d’abord un forçat de la balle, sacrifiant ses articulations pour ravir nos yeux. Christique jusqu’au bout.

Florian Müller est journaliste et chef de rubrique au Sport-Center. Après des études de Lettres à l'Université de Genève, il rejoint les rédactions du groupe Tamedia en 2010. Plus d'infos @FloMul

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.