Wimbledon 2023 – À Wimbledon, les rivalités ne se programment pas, elles s’imposent Mercredi, Ons Jabeur et Carlos Alcaraz ont fait parler leur créativité. Et entre leurs deux victoires, c’est la moins fantasmée qui a transporté la foule. Mathieu Aeschmann Londres

Holger Rune et Carlos Alcaraz. KEYSTONE

Pour ne pas rater son virage générationnel, Wimbledon a lancé en juin une campagne de communication. Son propos: le tournoi ne cessera jamais de générer des rivalités légendaires. À grand renfort d’affiches plus ou moins réussies, Evert et Navratilova, Borg et McEnroe, Federer et Nadal introduisaient leurs successeurs désignés (Alcaraz, Sinner, Gauff). Or cette narration se retrouvait mercredi à l’épreuve des faits. Avec le remake de la finale femmes 2022 et la première collision en Grand Chelem des deux météores Alcaraz et Rune (20 ans), le service marketing du tournoi pouvait se frotter les mains.