Des vœux en veux-tu en voilà – À vos souhaits! (pour 2022) Que désirer pour la nouvelle année? Différents artistes et personnalités nous confient leur vision de l’avenir, leurs ambitions personnelles aussi, mais surtout leurs espoirs pour l’an neuf. Philippe Muri

Marina Rollman. Des souhaits en veux-tu en voilà. VANESSA CARDOSO

La formule est immuable. Tous mes vœux! Oui, mais lesquels? Par les temps sanitaires incertains qui prévalent en ce moment, on se demande bien que désirer pour la nouvelle année, sinon une bonne santé. Parmi les souhaits pour 2022, il y a forcément de l’altruiste et du farfelu, des bons mais aussi des mauvais vœux. Petit tour d’horizon en compagnie de différents artistes et personnalités genevois et romand. Des humoristes, pas mal, mais pas que. Ils et elles nous confient leur vision de l’avenir, leurs ambitions personnelles, mais surtout leurs espoirs pour l’an neuf.