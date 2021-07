Offre estivale – À vos contremarques pour une première ContreSaison verniolane! La Ville de Vernier lance cet été un alléchant programme culturel hors les murs. Les spectacles sont gratuits et les inscriptions recommandées. Katia Berger

Ce lundi 5 juillet, le collectif Pourquoi pas présentera «La volonté des cuisses», son numéro de chutes et de rechutes circassiennes. Olivier Bonnet

On connaissait le contrechamp au cinéma, le contrepoint en musique et le contretemps dans la vie de tous les jours. Il va peut-être falloir s’habituer à un nouveau concept, inventé récemment à Vernier: la ContreSaison. Rien de trop contestataire, rassurez-vous, dans cette heureuse initiative prise dans le contexte de la crise sanitaire, si ce n’est qu’elle prend le contrepied de quelques vieilles habitudes culturelles. Cela, doublement, sur un axe, si on ose, spatiotemporel. La Ville «pas Commune» propose d’abord une programmation estivale, à contre-courant de l’usage ordinaire du terme «saison», appliqué au monde du spectacle; deuxièmement, les représentations se dérouleront à l’extérieur, dans l’espace public, plutôt que dans les salles où elles se déploient normalement. En plein été, avec le variant Delta qui rôde, l’idée ne passera pas pour contre-indiquée.

Bien sûr, ils ne sont, à Vernier, ni les seuls ni les premiers à jouer la carte des arts de la rue, surtout dans une période entravée par les normes et les jauges. Mais il faut dire que la vingtaine de projets de théâtre, de danse, de cirque, de musique, de cinéma et de performances accessibles à tous fait particulièrement envie. Qu’on aille au parc Chauvet-Lullin ou à celui de Balexert, qu’on se rende dans le préau des Écoles Émilie-De-Morsier, des Ranches ou des Libellules, qu’on s’aventure aux Avanchets, au Lignon ou du côté de Châtelaine, on aura le choix entre une toile sous les étoiles (les 9 juillet, 13, 14 et 20 août) et un concert (Guillaume Pi le 9 juillet, le Lemanic Jazz Workshop le 13 août). Entre autres.

Le 3 septembre, la C ie Zanco entraînera grands et petits dans sa parade d’animaux fantastiques, «Ourse». Magali Girardin

Car la part belle sera faite au théâtre, aux marionnettes et aux performances. Dans ce domaine, battez tambours, on n’attend rien de moins que la dernière création tous publics d’Omar Porras et Domenico Carli, «Carmen, l’audition», à la veille de la rentrée les 21 et 22 août. Auparavant, on aura notamment eu droit, le 11 juillet, aux facéties de la compagnie Jerrycan et son intrigant «Périmètre» ainsi qu’aux contre-shakespeariens «Contes d’un matin d’été» signés Vincent Aubert et Jessica Arpin. À la faveur d’une collaboration avec le festival chaux-de-fonnier La Plage des Six-Pompes nous viendront encore un «Roi des Petits-Boutistes» éternellement en guerre contre les Gros-Boutistes (28 juillet), une «Gouille» pour les minots (18 juillet) ou un «Chippie et Chips» tout d’objets et de pantins (21 juillet). Enfin, pour le reste, consultez le site sans risque aucun de contrecoup.

