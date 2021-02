Les choix de la rédaction – À voir en streaming… notre sélection de séries Trois nouveautés à découvrir sur Arte+, Netflix ou Canal+. Cécile Lecoultre

«House of Cards», la série britannique qui inspira l’américaine… à voir sur Arte.tv. DR

Minisérie politique Il y a trente ans, la BBC lançait «House of Cards», alors que le château de cartes du thatchérisme s’écroulait. Son héros, Francis Urquhart (Ian Richardson), campé sur le modèle de Miss Maggie, posait en néolibéral brutal et ambitieux, entouré d’une cour de bouffons du parlement ou des médias, encouragé par une épouse encore plus amorale. En 2013, Kevin Spacey donnait sa version de Francis, qui allait triompher durant cinq saisons d’un «House of Cards» américain, avant d’en être évincé. La série alors, périclitait, malgré Robin Wright - Penn et son triste constat universel de la corruption inhérente au pouvoir. Et cette caméra subjective qui, dans les deux versions, nargue le spectateur. cle

Katherine Heigl et Sarah Chalke, issues des séries, s’offrent le soap idéal, «Firefly Lane». DR

Romcom «Toujours là pour toi», le titre sucré à la française de «Firefly Lane» n’inspirait guère. Pourtant, ces aventures de deux banlieusardes américaines dans les médias, de leur amitié «yin et yang» balbutiante dans les seventies, à l’âge de la maturité à l’aube de l’an 2000, chahutent avec peps. Emballé par l’actrice Katherine Heigl, le show brasse les problématiques habituelles sentimentales et professionnelles en solo, duo et plus si affinités. Du premier boy-friend de l’âge tendre à l’amant de la ménopause défilent les habituels suspects mais au bénéfice de ce soap avoué, la franchise de ton tranche sur la bien-pensance américaine habituelle. Plus finaud qu’il n’y paraît, au-delà des éternels schémas. cle

Will Burton (Andrew Tennant) dans «Perfect Crime», séduisant polar. DR

Polar «Perfect Crime» n’invente rien mais pousse ses pions avec tant de machiavélisme que la série se dévore jusqu’au bout. Contre toute attente, Will Burton, brillante pointure du barreau britannique, fait acquitter Liam Foyle, accusé du meurtre sordide d’une jeune femme. À la sortie du tribunal, néanmoins, l’avocat refuse de serrer la main de son client. Dès lors, le détraqué n’aura de cesse de se venger. Si ce résumé semble dévoiler l’intrigue, détrompez-vous. Cette minisérie en trois épisodes exhumée par Canal+ date de 2013 mais fonctionne toujours, grâce notamment à la performance sobre des acteurs David Tennant et Toby Kebbell. cle