Fêtes de Pâques – À Veyrier, les poussins de Pâques sont nés Jeudi 1er avril, la famille Reverdy-Chavaz accueillait les clients du Marché à la Ferme avec des poussins et des œufs colorés, le tout dans une chaleureuse ambiance. Léa Frischknecht

Danielle et Marc, son petit-fils, sont venus observer les nouveaux arrivants au Marché à la Ferme de Veyrier. LAURENT GUIRAUD

Voilà une tradition pascale dûment respectée. Comme d’habitude, avant chaque Vendredi-Saint, les œufs ont éclos au Marché à la Ferme de Veyrier. Pour le plus grand bonheur des familles venues observer les 17 poussins, encore au chaud dans la couveuse. «La gestation dure vingt et un jours et on fait toujours en sorte qu’ils naissent le jeudi avant Pâques, explique Francis Chavaz, producteur. Mais certains étaient déjà nés hier.» Plusieurs portent le traditionnel manteau jaune alors que d’autres arborent quelques rayures plus foncées, voire un duvet entièrement noir. Et même, au milieu de la couveuse, un petit poussin gris. «C’est amusant, j’ai un coq qui a deux plumes grises sur la queue. Il a tout pris de son papa», rit Francis Chavaz.