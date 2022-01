Les juges cantonaux et fédéraux approuvent les blâmes et les renvois des deux employés de la Commune.

Aux yeux de M es Patrick Hunziker et François Rod, avocats de la C ommune, les deux employés avaient des devoirs, qu ’ ils ont violés de manière répétée et durable .

En 2020, nous relations une affaire de conflits de travail au sein de la police municipale de Veyrier. Selon nos renseignements, le Tribunal fédéral (TF) vient de siffler la fin de la partie en validant les sanctions et les licenciements de deux agents à l’origine des dysfonctionnements du service.

Les deux arrêts passent en revue le rôle des deux hommes. À savoir A., adjoint du chef de service, et son bras droit le caporal K. Leurs ennuis ont débuté en 2018 avec la nomination, au-dessus d’eux, d’un sergent-major qui constate d’emblée leurs manquements. Ce dernier relève que l’ambiance n’est pas sereine au sein du service. De manière générale, il demande à A. et K. davantage d’esprit d’initiative, plus de rigueur dans la planification des congés et estime la qualité de leur travail insatisfaisante.