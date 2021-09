Logement – À Versoix, la Codha veut vivre dans les arbres La coopérative a poussé très loin la participation pour imaginer un futur quartier dans une parcelle très boisée. Christian Bernet

La parcelle de la Codha à Versoix. Les grands arbres et les deux anciennes bâtisses seront conservés. En attendant les grues, une association jardine et organise un marché aux légumes. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Un domaine avec ses bâtisses historiques, son parc et ses grands arbres. Et un propriétaire qui veut construire des immeubles. On imagine la suite: les opposants vent debout, les recours, les abattages et les grands titres dans les journaux. Ce scénario si habituel ne devrait pas se produire à Versoix. Au 105 de la route Suisse, la coopérative Codha compte réaliser quatre-vingts logements en poussant à l’extrême la participation. Pour l’heure, la formule semble convaincre. On a pu s’en rendre compte à la Quinzaine de l’urbanisme, où le projet a été présenté la semaine passée.