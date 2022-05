On s’attendait à une séance tendue ce lundi 23 mai au Municipal de Versoix. ça n’a pas raté. Les hostilités ont même commencé dès le début, avec la lecture de la lettre de démission d’un élu PDC dénonçant la mainmise du Conseil administratif et du secrétaire général sur le Municipal. Le ton est monté lors du débat sur les comptes.

Pour mieux comprendre, un rappel s’impose. Il y a quelques mois, deux articles de presse faisaient état de graves dysfonctionnements au sein de l’administration communale, pointant du doigt le secrétaire général et une partie de l’Exécutif. Lesquels ont alors engagé plusieurs actions en justice (nos éditions précédentes). Une majorité d’élus (Verts et PLR) s’en est mêlée. Réclamant une enquête externe, ils ont alerté le Conseil d’État et la Cour des comptes. Le Conseil administratif a opté pour un «diagnostic organisationnel» du fonctionnement de l’administration et de l’Exécutif, mené par un ou des experts indépendants.