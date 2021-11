Fait divers – À Vernier, les parkings souterrains sont la proie régulière des incendiaires Trois nouveaux feux dans la nuit de vendredi à samedi. Deux en surface, mais le plus important au troisième sous-sol d’un parking. La liste des sinistres intentionnels s’allonge. Préoccupant. Thierry Mertenat

Avant d’extraire le véhicule calciné, un autre chantier ouvert en urgence dans la nuit: la sécurisation de la dalle en béton, au troisième sous-sol du parking. Gros travaux d’étayage. MAGALI GIRARDIN

Les habitants de Châtelaine ont pris l’habitude de se faire réveiller chaque fin de semaine au son des sirènes. Ils notent les heures de passage, le plus souvent après minuit, transmettent aux astreints de l’information du week-end en les invitant à vérifier. La demande est honnête. On prend la peine de valider cette intense activité nocturne en se tournant vers les professionnels des feux bleus.

Trois convois en intervention

Le Service d’incendie et de secours (SIS) confirme les trois convois en intervention durant la nuit de vendredi à samedi. Le principal, six véhicules et 25 hommes, se rend à 4 h43 au 81, avenue de Châtelaine pour un feu de parking. «Gros dégagement de fumée jusqu’en surface, explique le lieutenant du SIS, Nicolas Millot. Un scooter et une voiture ont entièrement brûlé. La dalle a été attaquée. D’importants travaux d’étayage ont été réalisés jusqu’au matin afin de sécuriser le lieu du sinistre.»