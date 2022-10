Sports motorisés et environnement – À Verbois, la course aux signatures précède les motos À une semaine de l’événement, les soutiens et les opposants à la compétition motorisée bataillent à coups de pétitions. Luca Di Stefano

À quelques jours de sa 66e édition, la course de côte de Verbois donne lieu à une bataille de pétitions. GEORGES CABRERA

Pour ou contre. À quelques jours de sa 66e édition (elle aura lieu les 15 et 16 octobre), la traditionnelle course de côte de Verbois est désormais devenue un champ de bataille. Impossible de mettre d’accord les riverains, appuyés par les associations environnementales et les organisateurs. Quand les uns demandent l’annulation de l’événement motorisé en faisant parvenir une pétition munie de 542 signatures au Grand Conseil, les autres répliquent avec 2000 signatures pour le maintien de la course.

Milliers de spectateurs

Vendredi, il revenait donc aux membres du Norton Sport Club (NSC), l’organisateur de la course de côte, de se présenter au Parlement genevois pour y remettre sa pétition. «Cette course est devenue le seul événement motorisé du canton à l’accès libre pour le public et attire, bon an, mal an, entre 3000 et 10’000 spectateurs enthousiastes et passionnés, ou simplement curieux», écrivent les amateurs de moto, fiers de brandir des signatures manuscrites.

Au-delà de la compétition motorisée – durant deux jours, les participants se chronomètrent dans le kilomètre ascendant qui relie le barrage de Verbois à la route du Mandement – ce sont les nuisances autour du site durant tout le reste de l’année qui font débat. Pour les riverains, il ne fait aucun doute que la course contribue à faire du site un lieu de pèlerinage et d’entraînement pour les motards amateurs de conduite sportive.

«Le règlement de la course interdit formellement toute forme d’entraînement sur place sous peine d’exclusion.» La pétition du Norton Sport Club

À cet argument, le Norton Sport Club rétorque que «le règlement de la course interdit formellement toute forme d’entraînement sur place sous peine d’exclusion depuis au moins vingt ans». Par ailleurs, «un affichage posé en 2010 indique que les allers-retours incessants causent des nuisances inutiles».

Quoi qu’il en soit, il est incontestable que les lieux sont prisés des motards avides de sensations, mais pas seulement. En mai, le maire de la commune de Russin nous affirmait même avoir dû écrire au Bureau des autos afin que les moto-écoles cessent de venir s’exercer sur cette rampe serpentant entre les vignes, à deux pas d’une réserve naturelle.

«Cette course cautionne, voire valorise des comportements routiers qui sont à la source de nombreux problèmes en matière de bruit dans le canton.» Les riverains, avec actif-trafiC et l’Association Transports et Environnement (ATE)

Quant aux riverains, soutenus par actif-trafiC et l’Association Transports et Environnement (ATE), ils estimaient dans leur pétition que «cette course cautionne, voire valorise des comportements routiers qui sont à la source de nombreux problèmes en matière de bruit dans le canton.»

Interdiction encore possible?

À une semaine de l’événement, la commission des pétitions du Grand Conseil est donc saisie de deux textes diamétralement opposés. Est-il possible que le rendez-vous n’obtienne pas les autorisations nécessaires? Raphael Coudray, membre du Norton Sport Club et responsable de la collecte des signatures en soutien de la course, se montre confiant.

En effet, la commission est seulement appelée à remettre un préavis au Conseil d’État. Il faudrait alors que l’Exécutif décide, en urgence, de ne pas délivrer les autorisations nécessaires. «C’est peu probable. Si une interdiction devait être prononcée, nous entrerions dans une phase plus juridique», fait savoir Raphael Coudray. Mais ce n’est pas ce que nous souhaitons.»

