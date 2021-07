Festival de musique classique – À Verbier, le virus fait fausse note Les premiers jours de la manifestation ont été marqués par le renvoi de l’orchestre principal, touché par le Covid-19, et par le bouleversement de l’affiche. Récit. Rocco Zacheo

Le pianiste suisse Francesco Piemontesi à l’église de Verbier, où il a brillé en récital samedi soir. JANOSH OURTILANE

Quelque part sur les hauteurs de Verbier, dix-sept jeunes musiciens vivent depuis une poignée de jours l’expérience peu souhaitable du cloître rigoureux. Barricadés dans leurs chambres respectives, ces membres du Verbier Festival Orchestra (VFO) sont en quelque sorte les grands naufragés de l’édition qui a ouvert ses portes vendredi passé. L’apparition soudaine, à quelques jours du coup d’envoi, d’un cluster pandémique entre les pupitres les a réduits au confinement ou obligés à l’isolement strict, selon qu’ils sont cas contact ou touchés directement par le Covid-19. Tous ces artistes talentueux, triés sur le volet et venus du monde entier, ne fouleront donc aucune scène de la station valaisanne. Et leurs collègues de formation, qui ont échappé au foyer viral, non plus d’ailleurs, puisqu’ils ont quitté par précaution la manifestation pour rejoindre leurs lieux de résidence il y a une semaine déjà.