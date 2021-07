Festival de Verbier – À Verbier, le bonheur est dans la bulle Le festival nargue le virus en plaçant ses trois orchestres sous haute protection sanitaire et en offrant au public une affiche prestigieuse. Rocco Zacheo

Des musiciens de l’Académie de Verbier donnent un concert lors d’une promenade musicale dans les hauteurs de la station valaisanne. JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE

Il y a un an et des poussières, à une époque où la vague pandémique s’esquissait à peine, le Verbier Festival assénait une claque puissante. Dans un communiqué aux tons laconiques la direction de la manifestation déclarait tout simplement forfait et rayait ainsi de ses annales une édition 2020 qui se préparait depuis des mois. Voilà qui plongeait tout un monde, pour la première fois, dans l’âge des annulations, qui n’ont cessé de s’enchaîner les semaines et les mois suivants. On se disait alors que la décision paraissait excessive, à un moment où tout semblait encore possible, y compris un contrôle de la propagation du virus. Rebond qui tient presque du paradoxe, la même direction refaisait surface en septembre dernier pour annoncer, en plein reconfinement, qu’en juillet tout allait redémarrer.