Mostra de Venise – À Venise, la tornade Chalamet dévaste tout Comme l’an passé, la jeune star, qui joue un cannibale dans «Bones & All», a créé l’hystérie sur le Lido. Pascal Gavillet

Timothée Chalamet, pris d’assaut par ses fans dès son arrivée sur le tapis rouge de la Mostra. KEYSTONE

Pire que de l’hystérie, de la folie. Autour de la venue de Timothée Chalamet, le Lido s’est embrasé. Comme une répétition d’une scène qui se serait déjà produite à l’identique il y a tout juste un an, en 2021, lors de la présentation officielle de «Dune». La jeune star faisait partie du casting et de la délégation vénitienne et les fans lui avaient sauté dessus dès son approche du Palais du cinéma. Le phénomène s’est encore amplifié ce week-end. À l’affiche de «Bones & All», le nouveau film du réalisateur qui l’avait révélé en 2017 dans «Call Me by Your Name», soit Luca Guadagnino, Timothée Chalamet a attiré tout ce que l’Italie comptait d’adolescentes. Elles étaient venues de Trieste, de Turin, de Rome ou d’ailleurs. En train, souvent sans leurs parents, mais avec des copines de leur âge, 15 ou 16 ans.