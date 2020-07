Pédaler pour un verre – À vélo vers un havre incontournable du manger et du boire local Le restaurant La Pointe à la Bise nous place face au dépaysement lacustre, après un périple champêtre éblouissant. Rocco Zacheo

Découvrez la balade en vidéo. Georges Cabrera

Un mois de juillet sans Tour de France? On ne trouvera là aucune bonne raison, dans cette béance sportive et sociétale, pour affaiblir les charmes incontestés de la petite reine. Les deux-roues se portent bien, de mieux en mieux nous disent les chiffres des ventes. Et ce depuis que la pandémie est passée par là et que le confinement souple imposé par Berne a poussé sur les routes de nouveaux forçats, aguerris ou simples amateurs. Alors, surfons sur cette vague, enfourchons la bicyclette pour une balade qui avancera en toute quiétude, sans difficultés topographiques majeures ni crampes aux mollets à l’arrivée, où nous attend par ailleurs une très bonne carotte. À savoir la terrasse du restaurant Pointe à la Bise, sis sur la commune de Collonge-Bellerive. Un lieu pour se dépayser et souffler loin des stridences urbaines, aux côtés d’une nature lacustre apaisante.