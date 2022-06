De A comme absinthe, à Z comme Zoug et son kirsch réputé, cet itinéraire à deux roues vous réserve de nombreuses surprises et temps forts. Une aventure à planifier sur quatre à cinq jours.

La Route de l’absinthe au kirsch débute à Fleurier, dans le Jura neuchâtelois et se termine au cœur de la vieille ville de Zoug (image ci-dessus).

Tout au long des 400 kilomètres de cet itinéraire balisé par SuisseMobile, les découvertes s’enchaînent presque à chaque tour de roue. L’ensemble du parcours emprunte des itinéraires balisés. C’est toujours utile d’avoir sur soi les données du tour sur un smartphone ou un GPS. De nombreux hébergements sont disponibles en cours de route.

Selon l’endurance, l’entraînement et l’envie, on prévoit entre quatre à cinq étapes. Les prétextes à une halte sont nombreux. Étapes culinaires, spectacles naturels et bâtiments historiques se succèdent à un rythme soutenu. C’est un défi de garder les yeux sur la route face à toutes ces curiosités remarquables.