Bétail tué - À Vaulion (Vaud), les loups ont attaqué près des habitations

Bétail tué – À Vaulion, les loups ont attaqué près des habitations Au hameau des Vyneuves, quatre chevrettes ont été victimes du prédateur à 500 mètres des maisons. L’éleveur et sa famille disent leur colère. Camille Krafft

David Guignard élève des chèvres et produit du fromage avec son épouse, Marion. Il a retrouvé les bêtes mortes samedi matin. Odile Meylan

C’était samedi matin, à l’heure où David Guignard sort «contrôler» les bêtes. Non seulement ces dernières ne sont pas à leur place habituelle mais, en plus, l’éleveur aperçoit une carcasse. «Je me suis dit: «Mince, une chèvre est morte.» Puis son regard se déplace, découvre un second cadavre. «Je suis allé compter mes chevrettes. Il en manquait quatre sur dix-neuf. Elles étaient éparpillées dans différents coins de l’alpage. Il suffisait de suivre les nuées de corbeaux.»

Plusieurs chèvres du printemps grignotées depuis l’arrière-train, avec, dans le cou, des marques de crocs «grosses comme des pièces de 5 francs», raconte David Guignard, en arrondissant son pouce contre son index. Alors qu’une meute enquille les attaques dans le canton depuis le début de l’été, le modus operandi laisse peu de place au doute. «Le constat effectué par le surveillant de la faune confirme qu’il s’agit d’une attaque de loup, nous répond la Direction générale de l’environnement. Le résultat des analyses ADN ne sera pas connu avant plusieurs semaines.»