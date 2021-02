Suisse – À un mois du vote, l’initiative anti-burqa continue de convaincre L’initiative «oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» serait acceptée par 65% des votants le 7 mars, selon le deuxième sondage publié par Tamedia mercredi, confirmant les résultats de la première enquête.

À Lausanne. AFP

Près de deux tiers (65%) des personnes interrogées dans le cadre du sondage 20 minutes/Tamedia soutiennent aujourd’hui l’initiative anti-burqa. C’est 2 points de plus que le 22 janvier, date de la publication de la première enquête. La proportion de votants qui la rejettent recule de 35 à 34%.

Un clivage gauche-droite se dessine. Mais même au sein des sympathisants des partis de gauche, plus d’un tiers sont favorables à l’initiative. Son approbation est plus faible dans les villes (56%) que dans les zones rurales (70%).

L’E-ID en perte de vitesse

Les résultats de ce deuxième sondage montrent en revanche que le soutien à la loi sur l’identification électronique (E-ID) diminue de 45 à 40%. À l’inverse, le «non» gagne 8 points, pour atteindre 55%. Parmi les sondés, 5% se déclarent indécis.

Selon cette enquête, la proposition est soutenue par 57% des électeurs du PLR et 53% de ceux du PDC. Parmi les sympathisants des Vert’libéraux, le taux d’approbation chute de 10% et atteint 50%.

Pas de majorité en faveur de cette loi au sein de l’UDC (36% de «oui»), du PS (32%) ou chez les Verts (26%). Même si le «oui» ne l’emporte pas chez les hommes, ces derniers sont plus favorables à la proposition que les femmes.

Libre-échange: encore 13% d’indécis

Le vote sur l’accord de libre-échange entre les États membres de l’AELE et l’Indonésie s’annonce ouvert. Parmi les personnes interrogées, 13% sont encore indécises, contre 20% mi-janvier.

Par rapport au premier sondage, les opposants gagnent du terrain, passant de 39 à 44%. Le «oui» progresse également, de 41 à 43%. Plus de la moitié (52%) des hommes soutiennent l’accord. Parmi les femmes, 46% le rejettent et seules 34% y sont favorables. À l’heure actuelle, seuls les sympathisants du PLR et du PDC sont convaincus.

Selon les auteurs du sondage, la marge d’erreur maximale est de 1,3 point pour les estimations basées sur l’ensemble de l’échantillon. L’enquête a été menée les 4 et 5 janvier auprès de plus de 14’204 personnes de toute la Suisse.

Pour mémoire, selon le premier sondage gfs.bern, réalisé sur mandat de la SSR et publié le 29 janvier, l’initiative anti-burqa recueillait 56% d’avis favorables, la loi sur l’E-ID 52% et l’accord de libre-échange avec l’Indonésie 51%.

ATS