La sprinteuse bernoise a battu de 8 centièmes de seconde son record de Suisse du 200 m, mardi soir. Elle revient sur sa performance et évoque les échéances à venir.

Mujinga Kambundji a vécu une grande soirée, mardi, chez elle à Berne. La sprinteuse, qui fêtera ses 30 ans vendredi, a commencé par réussir son meilleur chrono de l’année sur 100 m (11’’11), avant d’abaisser de 8 centièmes son propre record de Suisse du 200 m (de 22’’26 à 22’’18).

«Je me sentais bien depuis quelques jours», nous a-t-elle expliqué au lendemain de sa double performance. «Je sortais d’une course à Rome qui n’avait pas été optimale, mais je me connais: je sais que j’ai besoin de quelques meetings pour être dans le bain.»

Un avis corroboré par Florian Clivaz, l’un de ses deux entraîneurs: «Mujinga a presque 30 ans et elle possède une certaine expérience. Ce facteur lui permet d’éviter les erreurs, donc les blessures, et de pouvoir continuer à rester compétitive.»