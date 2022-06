Politique genevoise – À un an des élections, la mauvaise passe des Verts Alors que la présidence veut calmer les polémiques, des élus ou ex-élus s’inquiètent.

Marc Bretton

Les manifestations de 2020 pour le climat à Genève. DR

Pour la présidente des Verts, Delphine Klopfenstein Broggini, la polémique liée à la mise au ban pour les élus Verts de la viande consommée en public relève de l’emballement médiatique (lire ci-dessous). Pour d’autres, elle est au contraire révélatrice: «Cette histoire, c’est un débat de sectes, s’inquiète le député François Lefort. En l’occurrence, les antispécistes estiment avoir raison par nature: leur parole est la loi, mais leur pensée est anti-écologiste». Et dépassant le débat sur la viande, l’ancien député Christian Bavarel ajoute: «Les Verts vivent un moment de rupture de valeurs. Les objectifs des uns et des autres restent les mêmes, mais les moyens séparent: plus ou moins de démocratie, plus ou moins d’humanisme universaliste, plus ou moins d’antispécisme.»