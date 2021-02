A trop se regarder sur Zoom, les yeux dans nos yeux, on finit par ne plus se reconnaître. Le miroir que tendent en permanence les logiciels de visioconférence à ceux qui sont affairés en ligne nous confronte à nous-même en permanence. L’état des lieux est souvent peu glorieux.

En surface, d’abord. Le teint est blafard, le visage tiré, gris comme la météo. Au point qu’on finit par ne plus se supporter. Le boum de la chirurgie esthétique (cf TJ mardi) n’y est sans doute pas étranger. Il semblerait que c’est le bon moment de se faire travailler au botox et scalpel. Votre entourage vous redécouvrira tout bien replâtré dans six semaines, comme par miracle. Jolie perspective. Encore faut-il que le mental suive. Et là est LA question à l’ère du coronavirus: qui suis-je, où vais-je, quand crève-je? Qui ne s’est pas interrogé sur ces choses en skypant le matin. Avec cette curieuse sensation d’être seul, peu en phase avec des interlocuteurs qui affichent le sourire à l’écran.

A l’ère du Covid, on s’est habitué à donner le change. On simule nos vies publiques qui n’ont d’existence plus que virtuelle. On ne manque jamais de prendre des nouvelles de ses voisins d’écran. La réponse est invariablement la même: bien sûr que «ça va» - on n’est tout de même pas des mauviettes! - mais «cela devient franchement pénible» - on n’est pas insensible non plus. Et le semblant de vie continue.

Le Covid en fait partie. Il s’est incrusté comme un colocataire toxique et envahissant mais qui a un bail en béton. Pas question de le virer. Alors on flotte et vivote du mieux qu’on peut. On imagine d’improbables vacances, on se réjouit d’un téléphone amical, on stresse à l’idée de faire les courses ou d’un rendez-vous «en présentiel», on se recroqueville sur soi, dans son chez soi. Oui, il y a des dizaines de millions de gens de par la planète qui connaissent mille fois pire.

Le Covid est tout sauf une spécialité locale. Quand la Suisse se félicite d’avoir réservé au total 22 millions de doses pour 8,5 millions d’habitants, on oublie pourtant, que dans beaucoup de pays du Sud, on n’a pas encore planté la première aiguille. Il y aurait de quoi s’indigner. Mais quand le danger est partout, la loi du chacun pour soi l’emporte sur la solidarité. Avouons qu’il serait indécent de faire, en plus, porter cette culpabilité-là à nos enfants, aux étudiants, à tous ces jeunes en mal de travail, au «bout de la vie», comme ils disent. La crise les étouffe, les contraint et leur bouche l’horizon.

Un sentiment de léthargie nous a collectivement saisis. Mis à part pour quelques complotistes dangereusement allumés, le temps est à la lassitude, à une sorte d’abandon douloureux propre aux situations où l’homme se sent dépassé. Chacun a connu plus ou moins les mêmes étapes mentales: la stupéfaction de la première heure face à l’extraordinaire. L’esprit de combat et de débat à la réouverture en mai. Le soulagement des vacances et d’un faux retour à la normale. Les grosses colères citoyennes d’une deuxième vague piteusement gérée. Puis les frustrations exacerbées par un Noël confiné sur fond de polémiques.

Aujourd’hui, le vaccin porte tous les espoirs. Mais ceux-ci sont régulièrement douchés par la pénurie de sérum, le développement de variants, les cafouillages dans l’approvisionnement. La sombritude s’est installée. L’heure est à la grande fatigue, à la démission parfois et à ses corollaires: les colères et pétages de plomb. Alors il faut dire, tenir, rêver et vivre du mieux qu’on peut. Pas seulement prendre soin de vous et des autres selon la formule consacrée. Mais vivre, se battre pour vous et les autres.