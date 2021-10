Le groupe Schenk donne les moyens de ses ambitions à sa maison de Lavaux pour reconquérir les Alémaniques. Et aider la région viticole.

«Nous allons réveiller une belle endormie d’une longue hibernation!» Bernard Lukey, CEO du groupe Schenk, est enthousiaste au moment de la relance de Testuz, racheté en 2015 après ses déboires financiers et laissé un peu en déshérence depuis. Dès le 1er octobre, tout redémarre, avec des hommes et des moyens. Côté humain, c’est la nomination de l’œnologue Daniel Dufaux, qui avait fait des miracles chez Badoux avant de devenir chef des opérations du groupe. Lionel Chevalley, œnologue chez Obrist, devient responsable de la vinification de Testuz.

Côté moyen, il y a la modernisation de l’outil de production, qui permettra de nouveau d’encaver à Treytorrens, à côté de la route cantonale. Il y a le projet d’installer ici, dans un deuxième temps, une belle vitrine œnotouristique dans un «endroit magique», comme le dit Daniel Dufaux. Et une grosse campagne marketing permettra de relancer des marques fortes, particulièrement en Suisse alémanique. «Nous recentrons Testuz uniquement sur les vins de Lavaux, avec le Coup de l’Étrier et le carré magique des appellations, L’Arbalète en Dézaley, Le Puîné en Calamin, Roche Ronde en Saint-Saphorin et Le Cent-Suisse en Épesses», explique Christophe Chauvet, responsable des marques chez Schenk.