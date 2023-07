Parcs à chiens à Genève (4/5) – À Trembley, mieux qu’un parc, une miniforêt clôturée Dans le haut de la campagne Trembley, un parc à chiens à la fréquentation confidentielle. Visite. Thierry Mertenat

La campagne Trembley, depuis son point le plus haut. Avec vue sur le Jet d’eau et les Alpes. Sur la droite, au premier plan, la clôture linéaire du parc à chiens. THIERRY MERTENAT

Il a tout pour plaire, son équipement est aux normes, le portique d’entrée a été refait, la clôture ne présente aucune faiblesse. Mais voilà, il semble un peu oublié, à l’écart des habitudes humaines et des regroupements canins.

Un parc à chiens sans chiens, sur la partie supérieure de la campagne Trembley. On l’atteint par le chemin des Crêts ou, mieux encore, en remontant par la promenade du même nom la prairie pentue, après avoir laissé sur sa gauche, successivement, le Jardin de la paix – endroit sublime, mais les chiens y sont interdits –, puis un verger historique du domaine, lequel accueille à la belle saison la tonte écologique d’une meute, pardon, d’un troupeau, de moutons. Il n’y avait pas de moutons, ce mercredi après-midi, à l’heure du retour du soleil.

Vous situez l’endroit, malgré l’absence d’animaux en guise de repères? Ces derniers sont ici remplacés par deux bancs panoramiques alignés entre les platanes, du mobilier de géant ayant inspiré les exemplaires récents installés dans le bois de la Bâtie.

«La déclivité naturelle favorise le défoulement des chiens coureurs et la culbute des tailles plus petites.»

C’est là. Le parc à chiens a été aménagé dans la pente, à la périphérie de la grande pelouse qui se transforme en piste de luge en hiver. Les athlètes à quatre pattes ont leur propre piste d’entraînement juste à côté, un bon 60 mètres linéaires à l’inclinaison forte, favorisant le défoulement des chiens coureurs et la culbute des tailles plus modestes.

Les grands chiens se font les dents sur les souches et branches cassées. THIERRY MERTENAT

Le sol chauve – pas la plus petite touffe d’herbe dans la pente – renseigne quand même sur la présence animale. Idem pour les branches d’arbres en suspension. Les plus accessibles sont rongées et dénudées. Les crocs ont mordu dedans sans relâche. On dirait des épis de maïs grillés sur un champ de foire.

Maintenant, l’originalité réelle de ce parc à la fréquentation confidentielle tient dans son cordon boisé. Érables, tilleuls, marronniers assurent un confortable couvert végétalisé. Mieux, ils offrent l’illusion concrète d’une sortie en forêt.

Leurs troncs, pour une fois, ne sont pas enfermés dans des barrières en bois au gabarit dissuasif. On peut toucher les écorces, cheminer entre les bosquets, bref se retrouver de plain-pied dans cette miniforêt et s’y perdre, façon ludique d’échapper à la surveillance de son maître.

Java, en visite de courtoisie – ses sorties sont plutôt vers le Rhône et le lac – a pu ainsi combler sa frustration de ne pas croiser de congénères. En jouant de sa taille de boston terrier et de son regard d’écureuil, elle a réussi à fuguer et disparaître dans ce parc pourtant soigneusement fermé. C’est peut-être ce détail qui le rend impopulaire. Il ne ressemble pas à la promenade d’une prison.

Un écureuil? Non, un chien, identifiable à son harnais. THIERRY MERTENAT

